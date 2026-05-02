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sabato 2 Maggio 2026
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Tommaso Paradiso lancia il microfono, poi si scusa col pubblico: cosa è successo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Perde le staffe e lancia il microfono con violenza contro il palco. È successo a Tommaso Paradiso durante il concerto che si è tenuto giovedì 30 aprile al Palapartenope di Napoli, quando a causa di un problema tecnico ha avuto uno scatto d’ira preoccupando i fan presenti in platea.  

Nel corso del concerto, come mostrano i video condivisi sui social, il cantautore romano ha gettato con violenza il microfono a terra, palesemente spazientito. Poi, ha alzato le mani come segno di pace chiedendo scusa al pubblico, tra fischi e applausi.  

 

Il cantante si è preso un momento per placare lo stato di agitazione e poi col microfono alla mano ha spiegato il motivo della sua reazione: “Scusate, si sposta il volume da solo”. In conclusione, per ristabile l’equilibrio ha intonato ‘Oi vita oi vita mia (‘o surdato ‘nnammurato)’, facendo ballare il pubblico.  

Il concerto così è proseguito senza ulteriori intoppi. Il video ha fatto il giro del web, ma sul suo profilo social Paradiso non ha commentato ulteriomente l’accaduto: “Napoli già mi manchi, grazie”, ha scritto il cantautore.  

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