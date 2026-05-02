Integrazione socio-lavorativa dei migranti: parte la procedura operativa

Ha preso il via la procedura operativa elaborata dal tavolo guida del Comune di Corciano, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per promuovere l’integrazione socio-lavorativa delle persone migranti richiedenti asilo.

Due obiettivi, una rete

Il progetto punta a garantire ai richiedenti asilo un accesso al mercato del lavoro equo e dignitoso e, al tempo stesso, a offrire alle imprese locali personale formato e motivato. La procedura coinvolge undici soggetti che compongono il tavolo guida: Confcommercio, Frontiera Lavoro, Enfap Umbria, Asad, Caritas Diocesana, Acli, Arcisolidarietà Ora d’Aria, AIDP, Chebellavoro, Risparmio Energetico e Arpal Umbria.

La fase sperimentale

Il progetto prevede una sperimentazione di circa sei mesi: i profili dei richiedenti asilo inviati dal CAS (Centro di accoglienza straordinario della Conca del Sole) verranno proposti alle aziende del territorio attraverso la mediazione della rete di enti del tavolo. Tra le misure previste figurano il matching tra domanda e offerta di lavoro, l’attivazione di tirocini extracurriculari ove previsto, percorsi formativi e informativa giuslavoristica in materia di immigrazione.

Il contesto istituzionale

L’iniziativa dà continuità all’ordine del giorno approvato nel 2025, che attraverso la creazione di un tavolo di coordinamento di aziende locali intende offrire risposte concrete ai bisogni delle persone ospiti dei centri di accoglienza. La regia tecnica del progetto sarà affidata all’Ufficio di Cittadinanza, che si affiancherà al SAL (Servizio di accompagnamento al lavoro) e ai servizi del privato sociale già attivi sul territorio.

La voce dell’amministrazione

«L’accoglienza» – ha affermato Antonio Cappelli, consigliere comunale di Democrazie Solidale – «non può essere lasciata al caso. Servono programmazione e percorsi reali di inclusione per far sì che le persone possano realizzare le aspettative e le attese per un futuro migliore divenendo una risorsa per tutta la comunità». Cappelli ha aggiunto che l’impegno dell’amministrazione «sarà di promuovere la partecipazione delle aziende del territorio e di dare visibilità al progetto sensibilizzando i cittadini ai temi dell’inclusione sociale». Un ruolo di rilievo spetterà anche allo Sportello del lavoro del Comune, rivolto a tutti i cittadini, che ha già contribuito all’inserimento di richiedenti asilo nelle imprese locali.