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sabato 2 Maggio 2026
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Gp Miami, ‘furia’ Leclerc via radio con team Ferrari: “Orrendo”. Cos’è successo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Charles Leclerc manca la prima fila nelle qualifiche per la sprint del Gp di Formula 1 di Miami e si sfoga, via radio, con il suo team. “Orrendo” ha detto il pilota della Ferrari al suo ingegnere Bryan Bozzi dopo aver chiuso al quarto posto la sessione, dietro alle due McLaren e al leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli.  

Un risultato, quello maturato nella prima giornata sul circuito della Florida, che lascia tanta amarezza al monegasco per una prima fila ritenuta alla portata per la sua SF26. Alle 18 ci sarà la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend. In serata, alle 22, sono fissate invece le qualifiche per il Gran Premio di domani, domenica 3 maggio. 

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