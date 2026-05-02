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domenica 3 Maggio 2026
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Formula 1, oggi qualifiche Gp Miami – La diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, per le qualifiche del Gp degli Stati Uniti. Alle ore 22 si deciderà quella che sarà la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 3 maggio. Nel pomeriggio, la sprint si è chiusa con la doppietta McLaren di Norris e Piastri (primo e secondo), davanti alla Ferrari di Leclerc. Sesto il leader del Mondiale Antonelli (retrocesso dal quarto posto iniziale per penalizzazione, causa track limits). 

Dove vedere le qualifiche del Gp di Miami? Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami sono visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. Le qualifiche di oggi sono visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. 

Il Gp di Miami di domenica 3 maggio inizierà alle 22.  

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