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sabato 2 Maggio 2026
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È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Addio ad Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”, ha annunciato la famiglia dell’ex pilota di Formula 1. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. 

“L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune. Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “A nome mio e del governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Grazie di tutto, Alex”, conclude Meloni. 

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