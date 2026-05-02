spot_img
sabato 2 Maggio 2026
spot_img

Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni

adn-primapagina
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
‘Dalla strada al palco special’ torna stasera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali della nuova puntata in prima serata su Rai 1.  

A commentare le esibizioni, una straordinaria compagnia di ‘passanti importanti’: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.  

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della trasmissione il pubblico e i ‘passanti importanti’ scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.  

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie