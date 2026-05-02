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domenica 3 Maggio 2026
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Atalanta-Genoa 0-0: rossoblù a un passo dalla salvezza aritmetica

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Poche emozioni e nessun gol. Atalanta e Genoa pareggiano 0-0 in uno degli anticipi della 35esima giornata di Serie A oggi, sabato 2 maggio, alla New Balance Arena di Bergamo. Partita bloccata: la Dea ci prova con le giocate (da segnalare una traversa di Raspadori nella ripresa), mentre la squadra di De Rossi si occupa in primis di non rischiare per avvicinarsi a una salvezza che ormai è quasi aritmetica. In classifica i nerazzurri sono in settima posizione con 55 punti, i rossoblù salgono a quota 40 e sono al 14° posto: se la Cremonese non batterà Lazio lunedì alle 18:30, la permanenza in A sarà sicura.  

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