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sabato 2 Maggio 2026
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Amici, sabato 2 maggio: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

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(Adnkronos) –
Amici torna questa sera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. La finale è sempre più vicina per gli otto allievi rimasti in gara al talent show di Canale 5.  

In corsa per la vittoria ci sono i cantanti Angie e Lorenzo per la squadra Cuccarini-Peparini; i ballerini Emiliano e Nicola e i cantanti Elena e Riccardo per la squadra Zerbi-Celentano; il cantante Gard e il ballerino Alessio per la squadra Pettinelli-Emanuel Lo.  

A giudicarli come sempre: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario, Amadeus con Cristiano Malgioglio. A intrattenere il pubblico torna Alessandro Cattelan con una nuova sfida di ‘Password’ che questa settimana coinvolge gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini.  

Tornano sul palco di Amici superospiti di questa puntata due vincitrici del talent: Gaia vincitrice della 19esima edizione che si esibisce con il nuovo singolo ‘Bossa Nostra’ e Sarah Toscano vincitrice della 23° edizione che si esibisce con ‘Atlantide’ colonna sonora del film ‘Non abbiam bisogno di parole’ che la vede protagonista.  

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