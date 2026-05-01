spot_img
venerdì 1 Maggio 2026
spot_img

Sinner – Fils 6-2 in semifinale Atp Madrid, il match in diretta

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner vince 6-2 il primo set contro Arthur Fils nella semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026. 

Sinner, imbattuto da 21 match, nel 2026 ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Il 24enne altoatesino è reduce nel successo ottenuto ai quarti di finale contro lo spagnolo Rafa Jodar. In carriera, Sinner e Fils si sono si sono affrontati in una sola occasione: vittoria dell’italiano nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier. 

 

Nella seconda semifinale si affronteranno il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 2, e il belga Alex Blockx. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie