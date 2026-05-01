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venerdì 1 Maggio 2026
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Scontro tra auto e moto a Milano nella notte, morto un 21enne

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni è morto e uno di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda dopo un incidente avvenuto a Milano alle 2.40 in via Tesio. I due viaggiavano su una moto e si sono scontrati con una macchina.  

Secondo le prime ricostruzioni, i govani hanno effettuato un sorpasso ma hanno perso il controllo e hanno impattato contro due veicoli in sosta, coinvolgendo anche il veicolo sorpassato. Il 21enne che guidava la moto era senza patente mentre il passeggero di 25 anni titolare di patente è il proprietario della moto. Il conducente dell’auto sorpassata sarebbe positivo al pre test droga. Le condizioni del 21enne erano apparse subito gravi. Il giovane, trasportato in ospedale dopo l’incidente, non ce l’ha fatta. 

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