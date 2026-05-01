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venerdì 1 Maggio 2026
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Primo maggio a Torino, gruppo si stacca da corteo verso Askatasuna: tensioni con agenti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo dell’1 maggio al Torino partito da corso Cairoli con direzione piazza Castello. Un gruppo si è staccato dal corteo principale e ha deviato il percorso autorizzato, intenzionato ad arrivare verso l’ex centro sociale Askatasuna. A quel punto ha trovato il cordone delle forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un lancio di oggetti e i manifestanti sono stati respinti dalle forze dell’ordine con l’idrante.  

“Centri sociali e poliziotti. Criminali e lavoratori. Buon primo maggio solo ai secondi”., il commento su X del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. 

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