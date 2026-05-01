Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza

(Adnkronos) – In occasione della Festa del primo maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici.
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