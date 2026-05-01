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venerdì 1 Maggio 2026
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Pechino Express, si va in Giappone: trionfo dei Veloci. Promossi Raccomandati, Dj e Albiceleste

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Ultima estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica per aggiudicarsi i biglietti per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione. 

Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 509 chilometri che separano Dengfeng dalla città di Xi’an, con una classifica finale che ha visto trionfare in questa tappa la coppia formata da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, e che ha promosso in terra nipponica anche I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano. Ultimi ad abbandonare la gara, ad un passo dal Giappone, I Rapper Dani Faiv e Tony2Milli. In più, nella tappa, i viaggiatori hanno ricevuto i commoventi videomessaggi di parenti e amici in Italia: tra gli altri, sono arrivati i video di Ilary Blasi e Graziella Lopedota, le madri di Chanel e Filippo; delle figlie di Fiona May Larissa e Anastasia; e quello delle famiglie al gran completo di Dani e Tony. 

 

L’episodio di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, su Sky Uno/+ e on demand, ha raggiunto una Total Audience di 510mila spettatori e il 2,1% di share (con il 65% di permanenza), in crescita del +4% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione. L’episodio precedente, il settimo della stagione, ha ottenuto una Total Audience di 1.345.000 spettatori, in crescita del +7% rispetto all’omologo di un anno fa. 

 

 

 

Ai nastri di partenza a Dengfeng – dove i viaggiatori hanno assistito ad un incredibile spettacolo dei maestri e degli atleti di Kung Fu Shaolin, una delle arti marziali più antiche del mondo – le 5 coppie ancora in gara si sono dovute subito cimentare con la prima missione di giornata, che consisteva proprio nell’imparare, e poi replicare di fronte ad un maestro locale, una sequenza di mosse dello Shaolin. 

 

Poi la corsa è ripartita verso Gaolong e, dopo aver trascorso una notte nelle abitazioni della popolazione locale, tutti i viaggiatori si sono diretti, zaini in spalla, verso le Grotte di Longmen a Luoyang, sito che ospita la più grande collezione di sculture in pietra cinese, dove le coppie hanno potuto raggiungere il sempre agognato Libro Rosso. La classifica, a questo punto, era guidata da I Veloci, seguiti da Le Dj e da I Raccomandati, tre coppie che si sono quindi cimentate nell’ultima Prova Vantaggio di stagione: una accanitissima sfida di Ping-pong, sport nazionale in Cina, contro una coppia di bambini, piccoli campioni locali a cui, per aiutare gli avversari sicuramente meno capaci di loro, sono state date delle racchette bucate. La vittoria finale è andata a Fiona e Patrick, che hanno subito sfruttato la possibilità di dare un malus attribuendolo a I Rapper, che nella scorsa puntata li avevano candidati all’eliminazione. 

 

Dopo l’ultima notte in Cina passata nelle abitazioni dei locals, l’indomani la gara è ripartita alla volta di Lingtong, dove i viaggiatori hanno dovuto affrontare l’Esercito di Terracotta, un’importante opera monumentale composta da statue di guerrieri, cavalli e carri a grandezza naturale; obiettivo della prova: individuare una statua raffigurante Costantino tra le migliaia di guerrieri presenti nel sito. Quindi, ultima corsa fino al Tappeto Rosso dove Costantino ha annunciato la classifica della tappa: a trionfare sono stati I Veloci, che hanno conquistato così il biglietto per il Giappone insieme a I Raccomandati e a Le Dj. Fuori dal podio Le Albiceleste e I Rapper che, su scelta del duo formato da I Veloci, hanno dovuto abbandonare la gara di Pechino Express condannati irrimediabilmente dalla Busta nera eliminatoria. 

 

 

Con la prossima tappa, la carovana di Pechino Express – L’Estremo Oriente arriverà in Giappone, dove ad accogliere le quattro coppie di viaggiatori ci sarà il terzo inviato di quest’anno, Guido Meda. 

La settimana prossima, giovedì 7 maggio sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si arriverà a Tokyo: chi rimarrà in gara fino al sempre più vicino traguardo finale? 

 

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