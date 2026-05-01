Lettere tra due guerre, Gabriele Romani presenta “La Scatola dei Ricordi”

Una scatola custodita per decenni, piena di lettere scritte tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. È il cuore del libro di Gabriele Romani, La Scatola dei Ricordi – Una storia di altri tempi 1915-1954, che verrà presentato sabato 9 maggio 2026 alle 17.00 presso la Sala “XX Secolo” della Biblioteca Comunale G. Rodari di San Mariano, in provincia di Perugia.

Il volume, pubblicato da Morlacchi Editore, nasce da un ritrovamento straordinario: la corrispondenza appartenuta al padre dell’autore, che attraversa quarant’anni di storia italiana segnati da conflitti, sacrifici e speranze di ricostruzione. Le lettere diventano così uno strumento di memoria collettiva, un invito a ricordare le sofferenze di chi ha lavorato per costruire una società più libera e più giusta.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città di Corciano e dell’associazione Humus Sapiens. Al dialogo con l’autore parteciperanno Francesco Mangano, assessore del Comune di Corciano, Antonio Rocchini, presidente di Humus Sapiens, lo storico Dino Nardelli e Gianluca Galli, in rappresentanza di Morlacchi Editore. A coordinare l’incontro sarà Mario Taborchi, dell’associazione Humus Sapiens.

Il messaggio del libro è anche un monito rivolto al presente: ricordare da dove veniamo è una responsabilità collettiva, perché le tragedie del passato non diventino mai più realtà.