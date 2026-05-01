Flotilla per Gaza, 175 attivisti rilasciati a Creta dopo l’arresto

(Adnkronos) – Oltre un centinaio di attivisti della ‘Flotilla’ per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze israeliane, sono sbarcati in un piccolo porto cretese nel sud-est dell’isola, ha constatato un giornalista dell’Afp. Scortati dalla guardia costiera greca, circa 175 attivisti sono stati condotti su quattro autobus verso una città cretese il cui nome non è stato precisato dalle autorità, secondo la stessa fonte.

Due attivisti saranno invece saranno portati in Israele per essere interrogati, uno dei quali per presunti legami con il terrorismo, rende noto il ministero degli Esteri israeliano. “Saif Abu Keshek, sospettato di affiliazione a un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegali, saranno portati in Israele per essere interrogati”, ha sottolineato il ministero in un messaggio su X. Il ministero ha aggiunto che tutti gli altri fermati, a parte questi due, sono stati rilasciati.

“Chiediamo che tutti i governi facciano tutto il possibile per fare pressione sul regime israeliano affinché rilasci tutti i rapiti illegalmente. I restanti partecipanti prigionieri sono stati rilasciati a Creta, fatta eccezione per Thiago e Saif”. Questo l’appello postato su X da Global Sumud Flotilla. “Rilasciate Thiago e Saif ora!” è scritto nel post.

Sarebbero in tutto 211, di cui 23 italiani, gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane al largo di Creta mentre navigavano verso Gaza per tentare di forzare il blocco navale intorno alla Striscia. Il numero totale è stato riferito da Helen Coron, rappresentante della Global Sumud France.

La Flotilla “continuerà a vedere Gaza su Youtube”, ha intanto scritto ieri su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si è congratulato con la Marina per aver fermato le imbarcazioni. “Ho ordinato loro di impedire a una flotta di sostenitori di Hamas di raggiungere le coste di Gaza. La missione è stata eseguita con pieno successo. Nessuna nave e nessun sostenitore di Hamas è arrivato nel nostro territorio, né addirittura nelle nostre acque territoriali. Sono stati rispediti indietro e torneranno nei loro Paesi d’origine”.

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