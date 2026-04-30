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giovedì 30 Aprile 2026
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Supermercati aperti il primo maggio, quali sono e gli orari

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(Adnkronos) – Domani, venerdì 1 maggio, è la Festa dei Lavoratori. Scuole, uffici pubblici e privati restano chiusi in quanto festività nazionale. Per chi volesse fare la spesa alcuni supermercati prevedono aperture straordinarie. La premessa in un giorno come questo è ricordarsi, per evitare un viaggio a vuoto, di verificare se lo store dove vogliamo recarci sia aperto o meno.  

Aperture e chiusure non variano solo a seconda della catena ma anche delle località e dei punti vendita. Importante è anche l’orario: è possibile che sia ridotto. 

Per il 1° maggio la catena Aldi prvede che tutti i punti vendita siano aperti con orario domenicale (9-20). Anche i supermercati Bennet resteranno aperti dalle 9 alle 20. In tutti i casi meglio controllare sul sito ufficiale come si comportano i vari punti vendita. 

Aperture a macchia di leopardo per Carrefour e Conad che “ha previsto un piano di aperture straordinarie in numerose regioni italiane per non farti trovare impreparato e garantirti tutto il necessario per i tuoi festeggiamenti. Curioso di sapere se il tuo punto vendita di fiducia è operativo? Scopri l’elenco completo”, si legge sul sito ufficiale.  

In occasione della Festa dei Lavoratori, i negozi Coop “resteranno chiusi per scelta. Scegliamo di celebrare tutte le persone che hanno conquistato quella libertà e quei diritti che oggi abbiamo la responsabilità di custodire. Scegliamo di rispettare il tempo di chi lavora con noi ogni giorno, riconoscendo il suo impegno anche attraverso il diritto a fermarsi. Scegliamo di portare valore a tutta la nostra comunità, dando priorità alle persone e ai diritti. Spendiamo queste giornate per festeggiare insieme chi siamo, ciò in cui crediamo, ciò che ci unisce da sempre”, scrivono. Negozi chiusi anche per Esselunga.  

Aperti i centri commerciali Il gigante.Aperti anche gli store Lidl che scrive: “Il servizio è in continuo aggiornamento, quindi durante i periodi festivi potrai conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie per organizzare al meglio la tua spesa”. 

Resteranno aperti anche alcuni punti vendita Pam e Penny Market. Aperti tutto il giorno anche i supermercati Pewex e Todis.
 

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