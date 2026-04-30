spot_img
giovedì 30 Aprile 2026
spot_img

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia in stallo e giù il Pd

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in stallo, Pd in calo e M5S in crescita. Questo il dato che emerge dall’ultimo sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni.  

Fratelli d’Italia si conferma primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 aprile e si attesta al 29%, seguito dal Pd di Elly Schlein al 22% che cala di mezzo punto percentuale (-0,5%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 13,5% crescendo dello 0,5%. Forza Italia all’8% perde mezzo punto (-0,5) come la Lega al 7% (-0,5%).  

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6% e guadagna lo 0,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4% e sale anch’esso dello 0,5%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% e perde mezzo punto (-0,5%) come azione al 2% (-0,5). Infine Noi Moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1% mentre l’Udc allo 0,5% cresce dello 0,2%.  

In generale, il centrodestra è al 46% e perde lo 0,8%, mentre il campo largo resta al 45%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione. 

 

Nell’eventualità si andasse alle elezioni politiche con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis – emerge ancora dal sondaggio – questa otterrebbe il 6%. Il Pd calerebbe del 2,5 %, e scenderebbe dal 22% al 19,5% mentre Il M5s al 13 % perderebbe mezzo punto(-0,5%), Avs resterebbe stabile al 6% come +Europa che resterebbe all1%. In generale il campo largo crescerebbe mezzo punto passando dal 45% al 45,5%.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie