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giovedì 30 Aprile 2026
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Ricerca, Zoani (Enea): “Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Metrofood-It rappresenta il nodo nazionale dell’infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, coordinata da Enea. L’infrastruttura ha lo scopo di mettere la ricerca scientifica a supporto e a servizio dei sistemi agroalimentari, occupandosi in maniera centrale di qualità, sicurezza, sostenibilità e autenticità degli alimenti”. Lo spiega Claudia Zoani, Ricercatore Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibile di Enea e Coordinatrice dell’infrastruttura Metrofood-It, illustrando obiettivi e potenzialità del progetto di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura di ricerca dei sistemi agroalimentari finanziato nell’ambito della missione 4 del Pnrr “Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca”. (VIDEO) 

“Grazie al finanziamento del Pnrr è stato possibile implementare in maniera significativa le dotazioni strumentali e impiantistiche, nonché le competenze dell’infrastruttura, realizzando un sistema integrato e distribuito a livello nazionale che mette insieme Istituti di ricerca, università e laboratori specializzati per fornire servizi integrati a un’ampia platea di utenti – prosegue – In questo processo il ruolo di Enea è centrale perché non solo coordina l’iniziativa a livello nazionale, occupandosi del coordinamento del progetto Pnrr, ma guida anche l’infrastruttura europea. Questo consente di creare un approccio comune tra l’Italia e gli altri nove Paesi europei che fanno parte dell’infrastruttura”. 

“Tra le facilities Metrofood-It di Enea vi sono i nostri laboratori analitici, dove disponiamo di strumentazione avanzata che ci consente di caratterizzare in modo completo tutti gli alimenti: possiamo verificare la qualità, l’autenticità o la tracciabilità di qualsiasi alimento o, ad esempio, evidenziare la presenza di eventuali contaminanti. Possiamo costruire delle vere e proprie ‘impronte digitali chimiche’ degli alimenti “- sottolinea Zoani. 

“All’interno della cucina laboratorio, che è un’altra delle facilities Enea, si chiude il cerchio dal dato analitico al consumatore. Qui ci occupiamo di qualità nutrizionale, studio dei processi di trasformazione, diete sostenibili e sviluppo di nuovi modelli alimentari, in modo da coniugare salute, innovazione e sostenibilità. Metrofood-It – conclude – rappresenta quindi un esempio concreto dell’impatto reale sul sistema e produttivo e sulla società derivante dall’investimento in ricerca”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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