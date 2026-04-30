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giovedì 30 Aprile 2026
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Omicidio di Catenanuova, svolta nelle indagini: arrestato 23enne

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini per l’omicidio di Salvatore De Luca, il 57enne morto lo scorso 15 dicembre all’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania a causa delle gravissime lesioni riportate durante un’aggressione avvenuta poche settimane prima a Catenanuova, nell’Ennese. I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Enna hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 23enne. Il pestaggio avvenne lo scorso 3 dicembre in piazza Riggio, la vittima, raggiunta da una scarica di pugni, finì a terra, ma l’aggressore continuò a colpire il 57enne alla testa con dei calci, fino a fargli perdere i sensi. Immediatamente soccorso, l’uomo fu trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove dopo alcuni giorni morì. 

Gli investigatori dell’Arma, coordinati dalla Procura di Enna, dopo diversi interrogatori e svariati accertamenti tecnici sono riusciti a risalire al 23enne, anch’egli di Catenanuova. Alla base del pestaggio ci sarebbero state “complesse vicende familiari”. Il giovane è stato rintracciato a Lecce, dove si era trasferito temporaneamente per ragioni di lavoro. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

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