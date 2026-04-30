Morto a 79 anni Craig Venter, pioniere del sequenziamento del genoma umano

(Adnkronos) – E’ morto a San Diego lo scienziato, biologo, e imprenditore Craig Venter, aveva 79 anni. Oltre 25 anni fa diede il via al progetto del sequenziamento del genoma umano con la sua società, Celera, suscitando non poche polemiche nel mondo scientifico accademico. Venter era presidente del J. Craig Venter Institute, tra i suoi risultati anche la costruzione della prima cellula batterica sintetica. E’ stato anche un pioniere dell’idea di test presintomatici abbinati al sequenziamento genomico approfondito per valutare la salute a lungo termine degli individui. Questa è stata la base per la creazione di Human Longevity.

Venter attualmente si era impegnato in un progetto che applica gli stessi concetti, ma concentrandosi su un’area con un grandi bisogni insoddisfatti: la salute delle donne, con l’obiettivo di costruire il primo centro sanitario femminile innovativo e a scopo di lucro.

Nel 1992, Venter fondò The Institute for Genomic Research (Tigr), un istituto di ricerca senza scopo di lucro, dove nel 1995 lui e il suo team decodificarono il genoma del primo organismo a vita libera, il batterio Haemophilus influenzae, utilizzando la nuova tecnica di sequenziamento ‘whole genome shotgun’. Nel 1998, il biologo americano fondò Celera Genomics per sequenziare il genoma umano utilizzando nuovi strumenti e tecniche sviluppati da lui e dal suo team. Questa ricerca – riporta la biografia sul sito ‘J. Craig Venter Institute’ – culminò con la pubblicazione del genoma umano sulla rivista ‘Science’ nel febbraio 2001.

Lui e il suo team di Celera sequenziarono anche i genomi del moscerino della frutta, del topo e del ratto. Nella sua carriera ha pubblicato oltre 280 articoli scientifici. Ha ricevuto: la National Medal of Science degli Stati Uniti nel 2008, il Gairdner Foundation International Award nel 2002, il Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter Prize nel 2001 e il King Faisal International Award for Science.

Nel 2010 è stato ospite del Senato italiano per un seminario sul tema ‘Un nuovo futuro per l’uomo grazie alla Biologia Sintetica’.

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