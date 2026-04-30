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giovedì 30 Aprile 2026
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Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Arthur Fils approda in semifinale a Madrid e si prepara alla super sfida con Jannik Sinner per un posto nell’ultimo atto del Masters 1000 spagnolo. Ieri, mercoledì 29 aprile, il tennista francese ha avuto la meglio contro Jiri Lehecka, regalandosi il match con il numero uno del ranking Atp: “Cosa aspettarsi? Sarà molto divertente” ha detto il numero 21, chiudendo con una battuta: “Parliamo di un campione straordinario, il numero uno al mondo. Ha appena vinto qualcosa? Indian Wells, Miami, Montecarlo…”.  

 

Fils ha poi spiegato come intende prepararsi alla sfida: “Farò del mio meglio, cercherò di esprimermi al massimo e godermi il momento in campo. Sarà divertente, è bello scendere in campo da sfavoriti. Andiamo…”. La semifinale tra Sinner e il francese è in programma domani, venerdì 1 maggio: l’orario è ancora da definire.  

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