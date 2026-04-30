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giovedì 30 Aprile 2026
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Madrid, è il giorno dell’altro… Alcaraz: il fratello di Carlos in campo nel torneo Under 16

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(Adnkronos) – Un altro… Alcaraz a Madrid. In assenza di Carlos, alle prese con un fastidioso infortunio al polso (che lo costringerà a saltare anche gli Internazionali di Roma e il Roland Garros), sui campi della Caja Magica nel Masters 1000 spagnolo oggi, giovedì 30 aprile, si è visto Jaime. Chi è? Il fratello del fuoriclasse spagnolo. Il classe 2011 ha ricevuto un invito per il torneo Under 16. In tribuna, per il match contro Pol Mas Tabuena, è arrivato a supportarlo anche il fratello maggiore, numero 2 del ranking Atp.  

 

Curiosità. Il vincitore del torneo under 16 verrà premiato domenica, lo stesso giorno della finale del torneo maschile. Potrebbe dunque venir fuori un curioso incrocio perché con un successo Jaime (che un mese fa ha vinto il Challenger di Murcia) potrebbe essere premiato accanto a… Jannik Sinner, qualora l’azzurro trionfasse nel Masters 1000 di Madrid. Scherzi del destino.  

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