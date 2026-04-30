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giovedì 30 Aprile 2026
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Madrid, domani la semifinale Sinner-Fils: orario, precedenti e dove vederla

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Domani, venerdì 1 maggio, il fuoriclasse azzurro affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, nella semifinale del Masters 1000 spagnolo (in un match visibile in diretta tv e streaming). Il numero uno del ranking Atp, che punta al quinto successo consecutivo in tornei di questo livello, è reduce dal successo in due set contro il 19enne spagnolo Rafa Jodar. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

La semifinale del Masters 1000 di Madrid si giocherà domani, venerdì 1 maggio, in orario ancora da definire. Sinner e Fils si sono affrontati solo in un’occasione. L’azzurro si è imposto nel 2023 nella semifinale del torneo indoor di Montpellier. 

Sinner-Fils, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

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