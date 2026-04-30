spot_img
giovedì 30 Aprile 2026
spot_img

Made in Italy, Lidl porta il modello di formazione duale nella gdo

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Lidl Italia è stata protagonista per il secondo anno consecutivo del calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzando oggi a Roma, presso il MoMeC, una tavola rotonda dal titolo ‘Capitale umano Made in Italy e gdo, il successo del modello Lidl’. Il saluto istituzionale che ha aperto l’evento è stato portato da Massimo Greco, firettore dell’Unità di supporto del Garante prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come la competitività del Made in Italy sia legata alla valorizzazione del capitale umano. Durante la mattinata hanno partecipato al dibattito: la senatrice Paola Mancini; Sebastiano Sacilotto, chief operating officer di Lidl Italia; Valentina Rigoli, senior consultant AHK – Camera di commercio Italo Germanica e Claudio Senigagliesi, rappresentante filiera Its servizi alle imprese. 

Al centro del confronto, il ruolo del retail nella formazione del capitale umano e nella riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore. Un contributo che Lidl Italia offre mediante il progetto ‘Lidl 2 your career’: un percorso di alto apprendistato biennale rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni, assunti fin dal primo giorno e formati per quasi il 70% direttamente in azienda, alternando attività nei punti vendita e nei centri logistici a lezioni in aula presso gli Its Academy partner. Al termine del percorso, gli apprendisti ottengono un doppio titolo: il diploma terziario Its e la certificazione AHK Italien come retail specialist o logistic specialist. 

“Oltre 23.000 candidature in soli quattro anni: è questo il motore e la prova tangibile della validità del nostro progetto”, spiega Sebastiano Sacilotto, chief operating officer di Lidl Italia. “I ragazzi che si candidano hanno mediamente 24 anni, il 90% di loro ha un diploma e quasi uno su dieci ha una laurea triennale: è il segnale che, anche chi ha già investito anni in un percorso accademico, sceglie consapevolmente Lidl 2 your career, riconoscendo alla formazione duale la capacità di trasformare la teoria in competenza manageriale reale”. 

Partito nel 2022 da una singola classe in Lombardia con 29 apprendisti e un solo Its partner, il programma ha attraversato l’intera penisola anno dopo anno, giungendo – nell’edizione avviata a settembre 2025 – agli attuali 189 apprendisti iscritti in 7 Its Academy, da Trieste a Catania, compresi anche quelli del percorso dedicato al settore logistico avviato con l’Its di Verona. Complessivamente, sono oltre 550 i contratti di alto apprendistato sottoscritti dalla prima edizione ad oggi: il 57% dei partecipanti è uomo e il 43% donna, con provenienza principalmente dal Nord (63%) rispetto al Sud (37%). 

“Oggi – commenta la senatrice Paola Mancini della Commissione Lavoro e Affari Sociali – è importante offrire ai giovani un progetto di vita, ossia un percorso lavorativo a 360° che consenta loro di conciliare la crescita professionale con la vita personale e famigliare. Ed è proprio questa caratteristica che ha reso il modello di formazione duale presentato da Lidl un punto di riferimento a livello nazionale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie