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giovedì 30 Aprile 2026
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Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Israele intercetta al largo di Creta le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza. Dopo la denuncia sui social della stessa Flotilla, la conferma del ministero degli Esteri israeliano, che sui social ha pubblicato un filmato che – afferma – mostra “gli attivisti mentre si divertono a bordo di imbarcazioni israeliane”. “Circa 175 attivisti di oltre 20 imbarcazioni della ‘Flotilla dei preservativi'”, che erano diretti verso la Striscia di Gaza, “sono ora diretti pacificamente in Israele”, è quanto si legge nel post su X. 

Nelle scorse ore lo stesso ministero degli Esteri israeliano, sempre in un post su X, aveva pubblicato un video che, secondo Tel Aviv, è stato effettuato a bordo di una barca della flotilla. Secondo il ministero, “l’ ‘assistenza medica’ trovata” sarebbe costituita da “preservativi e droga”. 

Sui suoi canali social, Global Sumud Flotilla parla invece di un “violento raid in acque internazionali” durante il quale “le forze navali israeliane hanno intercettato, imbarcato e sistematicamente disattivato varie imbarcazioni”. Poi, “dopo aver distrutto i motori” i militari “si sono ritirati—lasciando intenzionalmente centinaia di civili bloccati su vascelli privi di energia e danneggiati, direttamente sul percorso di una massiccia tempesta in avvicinamento. Inoltre, le comunicazioni con diverse imbarcazioni sono state disturbate, interrompendo la loro capacità di coordinarsi o di segnalare aiuto”. 

“L’esercito israeliano sta abbordando illegalmente le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. Questa è pirateria internazionale”, così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Si tratta – continua – nuovamente di una inaccettabile violazione del diritto del mare, fatta con arroganza a largo di Cipro, in acque internazionali a 50 miglia dalle coste greche e quindi dall’Europa.Da alcune ore si sono persi i contatti con gli attivisti umanitari a bordo.L’abbordaggio è illegale e gli attivisti sono stati sequestrati in acque internazionali”. 

“Questa operazione illegale dell’IDF – dice Schlein – deve interrompersi subito e gli attivisti sequestrati devono essere immediatamente liberati.Le istituzioni europee e il Governo italiano esprimano una chiara condanna e facciano tutto quanto in loro potere per tutelare la sicurezza degli attivisti sequestrati, per garantirne l’immediato rilascio e per ottenere lo sblocco di tutti gli aiuti umanitari necessari ai palestinesi a Gaza”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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