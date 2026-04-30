Da Leo Ortolani a John McGinley di ‘Scrubs’, a Napoli parte il Comicon

(Adnkronos) – Da oggi, 30 aprile, e fino al 3 maggio torna Comicon Napoli – International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Sono oltre 480 gli ospiti italiani e internazionali, più di 650 egli venti e 520 gli espositori per i quattro giorni di fumetto, asian, cinema e serie tv, videogame, gioco, musica, young, larp, urban, pIzza pop. La XXVI edizione del festival parte con il Magister di Comicon: Leo Ortolani, creatore di ‘Rat-Man’ e fumettista italiano tra i più eclettici, pluripremiato maestro di umorismo. A firmare il poster dell’edizione 2026 uno dei talenti più creativi e richiesti del cinema di animazione: l’illustratore e direttore artistico francese Aurélien Predal.

Per la prima volta in Italia arrivano Kazuhiko Torishima, leggendario editor di ‘Dragon Ball’, e il mangaka Makoto Yukimura, con il volume conclusivo del suo manga iniziato 20 anni fa, il bestseller ‘Vinland Saga’. E ancora, dai quattro angoli del pianeta sbarcheranno artisti come il leggendario maestro del fumetto Disney Don Rosa, i fumettisti giapponesi Shintaro Kago e Satoshi Shiki, la mangaka Kotteri, gli autori Marvel Alex Maleev e David Mack, il fumettista britannico Liam Sharp e il Maestro serbo R.M. Guéra.

Dall’Italia non mancheranno star del fumetto come Milo Manara, Tanino Liberatore, Simone Bianchi, Sara Pichelli, Sio, Fumettibrutti, Igort, Mirka Andolfo, Caparezza con il suo Orbit Orbit e molti altri.

Tra gli ospiti più attesi, l’attore e produttore statunitense John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv ‘Scrubs’; i protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord della serie Paramount+ ‘From’ con due fan d’eccezione, LDA e Aka7even; l’attrice Crystal Reed, uno dei volti più amati di ‘Teen Wolf’, ma anche l’evento Netflix ‘Clash in Comicon’ che celebrerà l’arrivo, sul servizio, di Raw, SmackDown, Nxt e tutti i Ple (Premium Live Event) insieme a due storici fan, Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo. Con loro anche uno special guest, Zerocalcare, che porterà i suoi ‘Due spicci’ sulla Wwe.

Grandi ospiti anche per la sezione ‘Videogame’ con l’attore e leggendaria voce di ‘The last of us’ Troy Baker; il compositore due volte vincitore di un Bafta Award e candidato ai Grammy Austin Wintory; il co-fondatore dello studio di videogiochi Ready At Dawn Andrea Pessino; il compositore e sound director di Castlevania e Metal Gear Solid Tomoyuki Tanaka; Jane Perry e Kirsty Rider, attrici interpreti di ‘Baldur’s Gate 3’ ed ‘Expedition 33’; Simone Silvestri, Art Director di ‘Housemarque’, attualmente al lavoro su ‘Saros’; l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e colonnello dell’Aeronautica Militare italiana Luca Parmitano.

Per i più piccoli e non solo, in programma anche un incontro speciale con Geronimo Stilton e Tea Stilton, che saranno protagonisti di uno spettacolo seguito da firmacopie e photo opportunity e accompagnato da un momento davvero speciale: l’incontro, per la prima volta a Napoli, con la loro creatrice Elisabetta Dami.

In anteprima a Comicon Napoli 2026 arriva anche il settimanale Topolino con una straordinaria variant cover del numero 3675 in edicola, realizzata da Giuseppe Camuncoli, con chine di Simone Paoloni e colori di Emanuele Tenderini. ‘Topolino e lo sbandieramento vacanziero’, di Gianluca Fru, Roberto Gagnor e Giuseppe Camuncoli, è una rocambolesca vacanza tra le isole dell’arcipelago delle Remotas.

Non mancherà poi la musica a Comicon Napoli 2026, con TonyPitony e la sua mitica squad che saranno protagonisti di un imperdibile talk dove sveleranno i segreti, i retroscena e le follie che si celano dietro le loro migliori invenzioni musicali e digitali, oltre a i concerti come quello di Giorgio Vanni al Main Stage – Arena Flegrea.

Tra le iniziative speciali, Comicon presenta Pop Wave – Comicon for Palestine, un “programma nel programma” con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, iniziative. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di Comicon sulla causa palestinese.

Dal fumetto all’animazione, dalla fotografia al cinema, dall’attualità alla street art: saranno venticinque le mostre di Comicon Napoli, da sempre fiore all’occhiello del festival. Tra queste: ‘Leologia’, inedita e autoironica retrospettiva dedicata al Magister Leo Ortolani; ‘Caos cromatico’, omaggio alla carriera del direttore artistico di film animati e poster artist Comicon Aurélien Predal; ‘Orbit Orbit’ che mostra per la prima volta tavole e schizzi inediti dell’opera di Caparezza; ‘Vinland Saga’, alla scoperta del leggendario capolavoro di Makoto Yukimura, un manga d’azione bestseller diventato uno straordinario trattato sulla non violenza; ‘Ossessione’, che esplora l’arte di Nine Antico, icona francese del fumetto femminista; ‘È mille colori’, esplorazione dell’universo del sette volte candidato ai Premi Eisner Federico Bertolucci; le mostre del programma ‘Pop Wave – Comicon for Palestine’ per dar voce a un popolo che rischia la cancellazione globale, ‘Storyboard! Il cinema disegnato di David Orlandelli’. Inoltre, si uniscono agli ospiti internazionali di Comicon Napoli la mangaka giapponese Kotteri e la fumettista coreana Yudori, alle quali saranno dedicate le mostre ‘Atelier Kotteri!’, e ‘Yudori: La ricerca dei tempi’.

Spazio anche agli eventi serali, dopo l’orario di chiusura del festival, con tre serate imperdibili al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Si parte con Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone prodotto da The Comedy Club, che arriva a Comicon Napoli per la registrazione live di una puntata con un ospite d’eccezione: il fumettista Sio (30 aprile, ore 20:30 – info e prevendite qui).

Si prosegue, grazie alla collaborazione con Anime Factory, con Millennium Actress, il capolavoro di Satoshi Kon, che torna al festival con una proiezione evento speciale. A presentare il film e a dialogare con il pubblico ci saranno i Criticoni – Francesco Alò, Mr. Marra e Victorlaszlo88 – insieme a Dario Moccia (venerdì 1 maggio, alle 19:30). Infine, appuntamento con la cerimonia ufficiale di premiazione del Palmarés di Comicon, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale dalla Giuria 2026 composta da Big Mama, Alex Polidori, Caterina Guzzanti, Raffaele Alberto Ventura e dalla Presidente di Giuria Gabriella Giandelli. A presentare la serata, il comico e autore televisivo Vincenzo Comunale. Quest’anno il Premio Speciale Comicon alla Carriera va al maestro Grzegorz Rosiński, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo, co-creatore della serie Thorgal con Jean Van Hamme e disegnatore realistico di grande eleganza pittorica.

E come sempre, ad accompagnare il programma di Comicon Napoli c’è l’ampia rassegna Comicon Off, il fuori Festival di Comicon, che quest’anno porta in Italia per la prima volta una mostra dedicata a un maestro assoluto del fumetto, tra i più grandi disegnatori dal vero del nostro tempo: Robert Crumb. La mostra ‘Robert Crumb. Cattivi pensieri’ arriverà a Castel Nuovo (Maschio Angioino) dal 27 maggio al 31 agosto, grazie alla sinergia tra Comicon e il Comune di Napoli.

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