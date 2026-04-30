spot_img
giovedì 30 Aprile 2026
spot_img

Conte si è operato: “Decorso regolare, ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Sta bene Giuseppe Conte, reduce da un’operazione chirurgica alla quale si è sottoposto martedì 28 aprile scorso. Ad aggiornare sulle sue condizioni è lo stesso leader M5S, in un post pubblicato sui social. 

“Vi ringrazio tutti di cuore – scrive il numero uno del Movimento – per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora”, assicura. 

Sempre dai social era arrivato l’annuncio dell’operazione. “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni – aveva scritto Conte il 27 aprile scorso – , ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto – l’annuncio del pentastellato – ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i “100 spazi aperti per la democrazia” di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo. A presto”. Oggi, quindi, l’aggiornamento. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie