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giovedì 30 Aprile 2026
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Trentenne italiano ucciso a Ibiza, è stato accoltellato davanti a un locale

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso questo pomeriggio a Platja d’en Bossa, una località situata sull’isola spagnola di Ibiza. L’uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l’aggressore sarebbe fuggito dopo l’attacco. Secondo il ‘Periodico di Ibiza’ l’accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nei pressi del bar dell’Associazione dei Residenti di Platja d’en Bossa. Non si conoscono ancora le ragioni dell’aggressione. 

I soccorsi, riferisce ‘Diario de Ibiza’, hanno passato quasi un’ora a cercare di rianimare l’uomo ma non è stato possibile salvarlo. La Guardia Civil si occupa dell’indagine.  

 

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