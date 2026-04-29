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mercoledì 29 Aprile 2026
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Atletico Madrid-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Tempo di semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 29 aprile, l’Atletico Madrid ospita l’Arsenal – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona. 

 

La sfida tra Atletico Madrid e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone 

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta 

 

Atletico Madrid-Arsenal sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Prime Video, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video. 

 

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