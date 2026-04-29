Arrestato per furto e aggressione, 34enne sputa agli agenti

La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un cittadino romeno di 34 anni a Corciano, dopo averlo sorpreso a rovistare all’interno di un’auto parcheggiata. L’uomo, con precedenti di polizia, risponde di tentato furto aggravato, resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale; il GIP ha convalidato l’arresto nella mattinata di oggi e ha disposto gli arresti domiciliari.

Il fermo in flagranza

Secondo quanto riferito dalla Questura di Perugia, una chiamata al Numero di Emergenza Europeo ha allertato gli agenti su un uomo che tentava di aprire le portiere di alcune auto in sosta nei pressi di un esercizio commerciale di Corciano. Sul posto, i poliziotti hanno trovato il soggetto già all’interno di uno dei veicoli, intento a rovistare tra gli oggetti presenti.

Sputi e resistenza agli agenti

Una volta bloccato, il 34enne ha opposto resistenza fisica, ha minacciato gli operatori e ha indirizzato sputi nei loro confronti, stando a quanto riporta la nota della Questura. Durante il trasporto verso gli uffici, l’uomo ha continuato la propria condotta aggressiva: secondo la polizia, ha colpito con la testa il divisorio della volante, circostanza che ha indotto gli agenti a fare ricorso allo spray urticante.

La condotta proseguita in Questura

Anche negli uffici della Questura il comportamento del fermato non si è modificato: sempre secondo la polizia, ha continuato a rivolgere sputi verso gli operatori. Al termine delle attività di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Arresti domiciliari dopo la convalida

Nella mattinata di oggi il GIP ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, come comunicato dalla Questura di Perugia. L’uomo rimane ora agli arresti domiciliari in attesa del prosieguo del procedimento penale.