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mercoledì 29 Aprile 2026
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Achille Lauro e Laura Pausini, arriva il duetto in spagnolo di ’16 marzo’

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
“È l’inizio di un altro sogno, senza confini”. Così Achille Lauro annuncia sui social il nuovo duetto con Laura Pausini. Dopo il successo del duetto su ’16 marzo’ uscito lo scorso febbraio e contenuto nell’album ‘Io Canto 2′, i due artisti tornano a collaborare sullo stesso brano ma in versione spagnola, dal titolo ’16 de marzo’. 

“Provare a tradurre le canzoni e portare la nostra musica oltre i confini è sempre stato uno dei miei più grandi sogni”, ha scritto il cantante sui social. “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo proprio il 16 marzo, una delle canzoni a cui sono più legato, insieme a una star internazionale e un’amica come Laura”.  

Il brano sarà disponibile dal 1 maggio: “Grazie Lauretta per avermi coinvolto in questo primo passo. Essere al tuo fianco in questo nuovo salto nel vuoto è un grande onore: non hai idea di cosa rappresenti per me”, ha aggiunto ancora.  

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