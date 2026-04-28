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mercoledì 29 Aprile 2026
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Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Wow, splendido”. Donald Trump e Re Carlo III sono cugini? Possibile, secondo il Daily Mail. Il viaggio del sovrano negli Stati Uniti e l’incontro col presidente americano alla Casa Bianca diventano un assist per il Daily Mail. Il quotidiano britannico analizza l’albero genealogico di Trump e arriva al verdetto: il presidente e il re potrebbero essere parenti, anche se alla lontana. “Wow, è splendido. Ho sempre sognato di vivere a Buckingham Palace!!!”, scrive Trump sul social Truth, mostrando l’intenzione di discutere il tema con l’illustre ospite. L’argomento sarà effettivamente venuto fuori nelle conversazioni? Chissà… 

Trump e Re Carlo avrebbero un antenato in comune. L’anello di congiunzione sarebbe il terzo conte di Lennox, pronipote di re Giacomo II di Scozia, che ha regnato tra il 1430 e il 1460. Il presidente degli Stati Uniti, in sostanza, sarebbe un cugino di quindicesimo grado di Re Carlo, secondo il Daily Mail. Robert Barrett, esperto nel settore, avrebbe “studiato numerosi documenti fondiari, registri parrocchiali e atti nobiliari scozzesi per ricostruire” il legame tra Trump e i Windsor. Il verdetto? L’ipotesi di una parentela è plausibile. 

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