Petrolio, Emirati Arabi Uniti annunciano l’uscita dall’Opec

(Adnkronos) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’intenzione di uscire a partire dal 1° maggio dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), e dall’alleanza OPEC+, che comprende anche la Russia. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina Wam. “Questa decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti, nonché l’evoluzione del loro profilo energetico, in particolare l’accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale”, si legge nella nota pubblicata dalla Wam.

“Dopo l’uscita dall’OPEC, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato”. Lo si legge nella nota – pubblicata dall’agenzia Wam – in cui si annuncia l’addio all’organizzazione anche se, si sottolinea, “questa decisione non cambia l’impegno degli Emirati per la stabilità dei mercati globali né il suo approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma migliora piuttosto la sua capacità di rispondere alle esigenze di mercato in evoluzione”.

Potendo contare su “una vasta e competitiva base di risorse, gli Emirati Arabi Uniti continueranno a collaborare con i partner per sviluppare risorse a sostegno della crescita economica e della diversificazione” e “riaffermano il loro impegno verso politiche di produzione responsabili e un focus sulla stabilità del mercato, tenendo conto della domanda e dell’offerta globale”.

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