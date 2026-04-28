Giorgetti: “Ridotto deficit senza manovre restrittive”

(Adnkronos) – “Questo governo ha ridotto il deficit senza ricorrere a manovre restrittive”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio. “Il Dfp è in linea con il nuovo ciclo di bilancio” in coerenza sia con i requisiti dell’Ue che con le risoluzioni delle Camere, ha detto Giorgetti, osservando che il contesto è dominato da “incertezza e instabilità”.

“Non siamo di fronte a dinamiche determinate dalle scelte dei singoli governi europei, ma a shock esterni che investono in misura trasversale tutte le economie avanzate – ha sottolineato – Per un Paese come l’Italia, fortemente integrato negli scambi internazionali e dipendente dalla stabilità energetica, ciò impone una linea chiara: rafforzare la tenuta del sistema produttivo, consolidare la credibilità della finanza pubblica e mantenere la capacità di proteggere famiglie e imprese dagli effetti più destabilizzanti di shock che hanno origine al di fuori dei nostri confini”.

Giorgetti ha spiegato che “il quadro previsivo per il periodo 2026-2029 riflette un approccio di realismo e prudenza. Per il 2026 si stima, al momento, una crescita del pil pari allo 0,6 per cento, lievemente inferiore rispetto alle precedenti attese. Nel 2027 la crescita si manterrebbe allo 0,6 per cento, per poi rafforzarsi moderatamente allo 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029”. “Pur in un contesto divenuto più complesso, l’Italia possiede punti di forza, come riconosciuto anche da tutti gli organismi internazionali e da ultimo dall’Ocse”, ha aggiunto.

“Viene rappresentata un’immagine di questo Paese come se fosse al disastro allora non riesco a capire come mai le agenzie di rating ci promuovono. Non è tutto oro ma non è neanche stagflazione”, ha scandito il ministro dell’Economia nelle risposte durante l’audizione.

“Non sono soddisfatto della crescita e dobbiamo far fronte a una situazione che non è come quella dei tedeschi che hanno spazi fiscali e possono fare manovre fantasmagoriche”, ha detto. L’Italia non cresce come la Spagna? “E’ un fatto demografico, la demografia è importante, qualcuno può supplire con l’immigrazione, come la Spagna, con migranti della stessa lingua quindi con minore impatto sociale”. Inoltre “forse noi abbiamo bisogno di un’offerta diversa in cui la produttività continua a contare, ma da noi hanno contato settori che hanno aiutato ma non con maggiori indici di produttività”, ha osservato.

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