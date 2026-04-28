Fitness, yoga e arti marziali: primo Wellness Park a Corciano

Fitness, benessere e sport a cielo aperto: domenica prossima il parco Enzo Melani diventerà il palcoscenico della prima edizione del Corciano Wellness Park – Allena spirito e corpo, manifestazione promossa dal comitato regionale Msp Italia-Umbria e dal Comune di Corciano. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è educare, assistere e promuovere discipline sportive capaci di migliorare il benessere psicofisico della persona, con il supporto di istruttori di fitness e wellness.

La presentazione in sala Consiliare

La manifestazione è stata presentata lunedì 27 aprile nella sala Consiliare del Comune di Corciano, alla presenza dell’assessore allo Sport Francesco Cocilovo e del presidente regionale Msp Italia-Umbria Gianfranco Mastrangelo. Erano in sala i consiglieri comunali Nicola Masiello e Mirko Fagioli, insieme ai responsabili delle singole aree: Loredana Caporicci per i palchi, Nicoletta Bazzurri per la Sprint competition e Mario Benedetti per il Progetto donna.

Cocilovo: sport come strumento di comunità

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione di Corciano Wellness Park – ha dichiarato l’assessore Cocilovo –. L’auspicio è che questo sia solo il primo appuntamento di un percorso destinato a diventare fisso e sempre più partecipato nel tempo». Cocilovo ha invitato tutti i cittadini a partecipare e ha ricordato che «questo evento rappresenta pienamente lo spirito del progetto “Sport al Centro”, che promuove uno stile di vita attivo e inclusivo per tutta la comunità».

Mastrangelo: inclusività al centro del format

«Corciano Wellness Park nasce dalla volontà di portare sul territorio un format capace di unire sport, benessere e partecipazione attiva» ha spiegato il presidente Mastrangelo, sottolineando l’obiettivo di «creare un evento accessibile, inclusivo e rivolto a tutte le fasce d’età». Il dirigente di Msp Italia-Umbria ha ringraziato l’amministrazione «per aver accolto e condiviso questa visione» e ha auspicato che «questa prima edizione sia l’inizio di un percorso duraturo e in crescita».

L’appuntamento è domenica 17 maggio, dalle 9.30 alle 19. Ad aprire la giornata sarà una camminata itinerante alla scoperta del borgo di Corciano promossa da Corciano in Movimento, con partenza dal parco alle 9.45. Seguirà un workshop di Nordic Walking condotto da Fabio Bellucci, con rilascio di attestato di partecipazione.

Cinque aree per ogni disciplina

Il parco ospiterà zone tematiche distinte, gestite dall’Apd Corciano. La Fitness Arena accoglierà lezioni di fitness musicale di gruppo – dal tone up alla zumba party – su un palco centrale. La Holistic Zone offrirà pilates, yoga in diverse declinazioni e un bagno sonoro con campane tibetane in chiusura di serata. Nella Sport Arena si alterneranno arrampicata sportiva, krav maga, pickleball e automobilismo con radiocomandate. L’Area Functional ospiterà la Sprint competition, sessioni di calisthenics e movement. Un’area Young è riservata ai più giovani, mentre il Progetto donna proporrà un workshop teorico e pratico su tecniche di autodifesa e antiaggressione.

Il progetto SporT al Centro

La manifestazione rientra nel programma SporT al Centro, promosso in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno con l’obiettivo di favorire inclusione, coesione sociale e turismo sportivo attraverso eventi condivisi. L’adesione di tre enti al medesimo progetto riflette, secondo quanto indicato dagli organizzatori, l’intenzione di consolidare l’appuntamento nel calendario sportivo del territorio umbro, valorizzando al contempo le bellezze del borgo corcianese attraverso la camminata inaugurale.