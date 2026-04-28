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mercoledì 29 Aprile 2026
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Champions League, Psg-Bayern Monaco 3-2 – Diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida del Parco dei Principi tra i parigini di Luis Enrique e i bavaresi di Kompany. I campioni d’Europa in carica arrivano all’appuntamento dopo la vittoria nei quarti contro il Liverpoo, mentre il Bayern, diventato pochi giorni fa campione di Germania, è reduce dal successo contro il Real Madrid.  

 

Il ritorno è previsto mercoledì prossimo alle ore 21. 

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