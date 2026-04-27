Svi 2026, in accademia ‘Malupa 5.0’ la barca adatta a ogni tipo di disabilità

(Adnkronos) – 4,74 metri di lunghezza e 2,07 di larghezza, scafo bianco piatto e vele nere. Questa è Malupa 5.0, una barca di nuova concezione per avvicinare alla vela persone affette da ogni tipo di disabilità. Nata da una richiesta di tanti Circoli velici che praticano vela inclusiva, Malupa è stata realizzata nel 2023 a San Mauro Pascoli (FC), nel cantiere del Centro nautico adriatico di Luca Bracci, che la sta presentando in tutta in Italia. Quello di Livorno è il primo evento in Toscana. Grazie alla poppa aperta, progettata dall’ing. Paolo Giordano, può imbarcare una carrozzina, portando in mare un equipaggio misto, composto da cinque o sei persone. Una decina di persone diversamente abili, riunite nel Comitato Strabilianti, presieduto da Michela Castellani, sono state accolte dall’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto e sono potute salire a bordo di Malupa al porticciolo di San Leopoldo, veleggiando nelle acque antistanti l’Accademia Navale. Sempre oggi pomeriggio, la fondazione Francesca Rava ha presentato i risultati della ormai storica collaborazione con la Marina Militare, mentre in un’altra sala dell’Accademia si è parlato di diritto dello sport.

Tra poco la quinta giornata della Settimana Velica Internazionale si concluderà con un incontro dedicato alla leggenda dell’America’s Cup, a cui prenderanno parte esponenti del team di Luna Rossa di oggi e di ieri. La trimmer triestina Alice Linussi racconterà la vittoria del suo equipaggio nella prima edizione, nel 2024, della Women’s America’s Cup nelle acque di Barcellona. Nella stessa baia, nello stesso anno, e con lo stresso ruolo il livornese Rocco Falcone ha invece fatto parte del team Luna Rossa che si è aggiudicato la terza edizione della Youth America’s Cup.

Labronici anche gli altri due ospiti: Pietro Romeo ha fatto parte dell’equipaggio che nel 2000 ha vinto la Louis Vuitton Cup nelle acque di Auckland, assicurandosi il trofeo degli sfidanti e arrivando a un passo dal sogno di portare in Italia la mitica coppa delle Cento ghinee. Di quel team, in qualità di manager, faceva parte anche Antonio Marrai, che in gioventù aveva fatto parte della squadra di Azzurra nel 1987. Marrai ha fatto parte della squadra di Luna Rossa per vent’anni, dalla sua fondazione fino al 2015.

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