spot_img
lunedì 27 Aprile 2026
spot_img

Lazio, Flaminia vola ma… sbaglia strada: atterraggio in Monte Mario

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Flaminia sbaglia strada nel prepartita di Lazio-Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti ospitano i friulani nel posticipo della 34esima giornata di Serie A e, come di consueto l’Olimpico, semi deserto per la protesta dei tifosi contro la società, ha visto volare il suo simbolo. 

L’aquila Flaminia, succeduta a Olympia, ha spiccato il volo ma ha ‘sbagliato strada’, atterrando in tribuna Monte Mario invece che nel palchetto appositamente allestito per lei, raffigurante lo scudetto della Lazio, al centro del campo.  

Prima l’aquila è volata oltre la copertura dello stadio, per poi riprendere il volo e atterrare tra i tifosi, che hanno voluto riprendere, ovviamente, il momento e ne hanno approfittato per qualche foto. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie