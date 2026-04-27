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martedì 28 Aprile 2026
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Isernia, ragazzino pesta migrante pakistano: non gli ha comprato le sigarette

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Gravissimo episodio di cronaca a Isernia, nel centro storico, dove un ragazzino ha chiesto ad un migrante pakistano di prendergli un pacchetto di sigarette al distributore automatico. Com’è noto, i minorenni non possono comprare sigarette. Il pakistano si è rifiutato di farlo e il ragazzo isernino, di solo 14 anni, lo ha spinto a terra, cominciando a pestarlo in maniera selvaggia. L’aggressione è stata ripresa da diverse persone che si sono comunque guardate bene dall’intervenire in difesa del migrante. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno prontamente identificato l’aggressore e fatto trasportare il pakistano al pronto soccorso, dove è stato medicato con una prognosi di dieci giorni. L’episodio è stato verbalizzato e trasmesso alla procura dei minori a Campobasso. 

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