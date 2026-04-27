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lunedì 27 Aprile 2026
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Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?

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(Adnkronos) –
Stagione finita per Hakan Calhanoglu? Il centrocampista dell’Inter ha riportato un infortunio alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare la trasferta di Torino, valida per la 34esima giornata di Serie A, ma che potrebbe essere più serio del previsto. Oggi, lunedì 27 aprile, il giocatore turco è stato sottoposto a esami strumentali che hanno infatti evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. 

A comunicarlo è stata l’Inter con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano”, ha scritto il club nerazzurro, “gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”. 

Calhanoglu salterà quindi sicuramente la prossima partita casalinga contro il Parma che, in caso di vittoria, potrebbe assegnare lo scudetto all’Inter, ma potrebbe essere assente anche per le successive partite contro la Lazio, prima la trasferta di campionato e poi la finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio. In dubbio anche le ultime giornate di Serie A contro Verona e Bologna, con Calhanoglu che punta a recuperare per i Mondiali. 

 

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