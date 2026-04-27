Inchiesta arbitri, La Russa: “Ho parlato con Marotta, è tranquillo e lo sono pure io”

(Adnkronos) – “Ho parlato con Marotta mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto…”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento, interpellato dall’AdnKronos, fa sapere di aver appena parlato con il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta, dopo la tempesta per l’inchiesta arbitri sul Var (con l’indagine in corso della Procura di Milano. “Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0…”.

La Russa aggiunge: “Piuttosto restiamo concentrati sullo scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio…”.

Sul tema, ieri è intevenuto – ai microfoni di Sky Sport – il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta: “Noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco ad esempio al rigore di Inter-Roma (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO). Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro. Se ci aspettatiamo che qualcuno venga ascoltato? Sono stato molto chiaro, non ho nulla da aggiungere”. (

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