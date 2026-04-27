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lunedì 27 Aprile 2026
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Domenica In, Sal Da Vinci in lacrime per la madre: “Sentimento non cambia mai”

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(Adnkronos) –
Sal Da Vinci in lacrime a Domenica In. Il cantante napoletano, vincotore del Festival di Sanremo 2026, è stato ospite nel salotto di Mara Venier domenica 26 aprile: “Ho atteso così tanto tempo che ora mi godo tutto”, ha detto, “c’è qualcosa di miracoloso in tutto questo”.  

La dedica è chiara: “Canto per chi ha perseverato nei sogni, sia per chi li ha realizzati sia per chi non ci è riuscito”, poi Sal Da Vinci ha esposto la sua visione dell’amore, al centro di ‘Per sempre sì’: “L’amore è un mestiere e va frequentato. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di crescere i nostri figli verso questa direzione”, ha detto lanciando un appello ai genitori, “se i ragazzi hanno questa rabbia continua, significa che noi genitori abbiamo sbagliato”. 

Da Vinci si è poi emozionato quando Venier gli ha mostrato un filmato della madre: “Quale mamma non ama i propri figli? Mia mamma non fa eccezione, è una mamma. Alla fine noi siamo fatti di questo”, ha detto in lacrime, “cambiano i modi, i linguaggi, ma il sentimento non cambia mai”. 

 

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