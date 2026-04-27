Agostino Venturi porta “Sentimenti diversi” al Salone del Libro

È un poeta di Corciano il protagonista dell’ultima uscita della collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti Editore: Agostino Venturi, docente di Italiano e Latino, ha pubblicato “Sentimenti diversi”, capitolo conclusivo di un viaggio interiore che riflette l’irriducibile contrasto degli stati d’animo. Un chiaroscuro in cui passione e nostalgia convivono, mentre l’inquietudine del presente cerca sfogo nella speranza del domani.

Un titolo che porta un mondo

La scelta dell’aggettivo “diversi” rivela fin dall’inizio l’ambizione dell’opera. «L’intreccio di emozioni contrastanti – racconta Venturi – spiega l’aggettivo “diversi”, ma per comprendere il significato profondo dei miei testi, è necessario considerare la mia visione del mondo». La silloge si articola in quattro sezioni che, secondo Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore autore della Prefazione, intrecciano natura, memoria, amore e inquietudine spirituale «con una costante tensione verso l’assoluto, l’altro da sé che rimanda a un senso profondo del nostro arco vitale».

Heidegger e Sant’Agostino sullo sfondo

La poetica di Venturi affonda le radici tra esistenzialismo e spiritualità. L’eco di Heidegger risuona nell’analisi della fragilità umana e nel senso dell’essere; la lezione di Sant’Agostino conduce verso l’animo, la parte più intima dove abita la verità. Due tradizioni di pensiero che l’autore convoca in un dialogo serrato, a sostegno dell’impalcatura filosofica dell’intera raccolta.

Fede sofferta, forza nella vulnerabilità

La silloge non propone risposte dogmatiche, ma una fede autentica perché sofferta: una spiritualità che attraversa il deserto del dubbio e trova la sua forza proprio nella vulnerabilità. «Ritengo che non ci sia contraddizione tra natura e fede – afferma Venturi – in quanto l’Essere è Uno, Principio, Sorgente di vita, Luce divina, unione di terra e cielo, di tutto l’universo, frutto della creazione. Oltretutto, la concezione cristiana afferma l’immortalità dell’anima, la continuità della vita oltre la morte». Il passaggio dall’io lirico intimista all’universalità deriva, a giudizio del poeta, dall’amore del prossimo come fondamento cristiano.

Al Salone Internazionale del Libro

“Sentimenti diversi”, disponibile anche in versione e-book, sarà esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino presso gli spazi Aletti Editore al Lingotto Fiere, dal 14 al 18 maggio 2026. Un appuntamento che l’autore descrive come occasione di incontro: «Questa esperienza – ha concluso Venturi – ha come fine la ricerca di un dialogo con altre anime, ascolto e condivisione».