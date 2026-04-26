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domenica 26 Aprile 2026
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Trump, spari alla cena dei giornalisti: i momenti dell’attacco

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’attentatore entra in azione, gli agenti del Secret Service reagiscono. Donald Trump, dal suo profilo Truth, pubblica le immagini dell’intervento degli agenti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco non lontano dall’evento. Il presidente degli Stati Uniti è stato condotto rapidamente in un luogo sicuro. L’attentatore è stato bloccato e neutralizzato. 

 

La clip pubblicata dal presidente mostra, senza audio, la reazione degli agenti. L’uomo ha aperto il fuoco e ha colpito un agente, protetto dal giubbotto antiproiettile. Trump, così come il vicepresidente JD Vance è stato condotto in salvo. 

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