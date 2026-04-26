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domenica 26 Aprile 2026
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Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta in una delle partite del 34esimo turno di campionato. La squadra di Chivu, reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, va a caccia degli ultimi punti per festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Dall’altra parte, la squadra di D’Aversa arriva dal pari esterno contro la Cremonese. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la sfida in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter, in campo alle 18:  

TORINO (3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa 

INTER (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu 

Torino-Inter sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now.  

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