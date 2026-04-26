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domenica 26 Aprile 2026
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Musetti-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l’olandese Tallon Griekspoor – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell’esordio, nel secondo turno, contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). 

 

La sfida tra Musetti e Griekspoor è in programma oggi, domenica 26 aprile, con inizio attorno alle 13 – 13.30. Musetti-Griekspoor è il secondo match in programma sul campo centrale, dove si inizia a giocare alle 11 con l’incontro femminile tra la statunitense Coco Gauff e la romena Sorana Cirstea. 

I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall’olandese, avanti 2-0 nel parziale. L’ultimo incrocio risale al terzo turno dell’Atp di Rotterdam 2024, quando Griekspoor si impose in tre set. 

 

Musetti-Griekspoor, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

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