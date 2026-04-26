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domenica 26 Aprile 2026
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Gp Jerez, vince Marquez ma Bezzecchi è sempre leader del Mondiale: ordine di arrivo e classifica piloti

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Alex Marquez vince il Gp di Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Lo spagnolo chiude davanti a Marco Bezzecchi, che resta comunque leader della classifica piloti del Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Ecco l’ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Jerez di oggi, domenica 26 aprile: 

1 A. Marquez 40’48.861 

2 M. Bezzecchi +1.903 

3 F. Di Giannantonio +5.796 

4 J. Martin +9.229 

5 A. Ogura +9.891 

6 R. Fernandez +10.614 

7 J. Zarco +13.039 

8 E. Bastianini +14.411 

9 F. Aldeguer +19.778 

10 P. Acosta +22.431 

11 B. Binder +22.799 

12 F. Morbidelli +24.867 

13 L. Marini +26.871 

14 F. Quartararo +29.532 

15 J. Mir +29.899 

16 A. Rins +32.921 

17 D. Moreira +36.656 

18 J. Miller +37.577 

19 T. Razgatlioglu +44.557 

20 A. Fernandez +1’05.023 

21 F. Bagnaia ritiro 

22 L. Savadori ritiro 

23 M. Marquez ritiro 

 

Ecco la classifica del Mondiale piloti dopo il Gp di Jerez: 

1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 101 

2. Jorge Martin (Aprilia Racing) 90 

3. Fabio Di giannantonio (Ducati VR46) 71 

4. Pedro Acosta (KTM Red Bull) 66 

5. Marc Marquez (Ducati Lenovo) 57 

6. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 54 

7. Alex Marquez (Ducati Gresini) 53 

8. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 48 

9. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 34 

10. Enea Bastianini (KTM Tech3) 30 

11. Brad Binder (KTM Red Bull) 28 

12. Luca Marini (Honda HRC Castrol) 27 

13. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 25 

14. Johann Zarco (Honda LCR) 24 

15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 20 

16. Fabio Quartararo (Yamaha Monster) 11 

17. Diogo Moreira (Honda LCR) 9 

18. Joan Mir (Honda HRC Castrol) 4 

19. Alex Rins (Yamaha Monster) 3 

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 1 

21. Jack Miller (Yamaha Pramac) 0 

22. Maverick Vinales (KTM Tech3) 0 

23. Michele Pirro (Ducati Gresini) 0 

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