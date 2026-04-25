spot_img
sabato 25 Aprile 2026
spot_img

Tragedia a Fiumicino, auto travolge un pedone e si ribalta: un morto e tre feriti gravi

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Notte drammatica a Fiumicino, alle porte di Roma, dove un grave incidente stradale lungo via Coccia di Morto ha causato un morto e tre feriti gravi. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 25 aprile 2026, nei pressi dell’area del supermercato Conad, in direzione Focene. La vittima è un uomo che, secondo diverse segnalazioni raccolte sul posto, si trovava a piedi al centro della carreggiata al momento dell’impatto. Per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto in transito che nello schianto si è ribaltata. Le tre persone che si trovavano nel veicolo sono state estratte e portate in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia.  

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri hanno gestito la sicurezza dell’area. 

Via Coccia di Morto è rimasta chiusa per diverse ore durante la notte, con la viabilità completamente bloccata fino all’alba per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie