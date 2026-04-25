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sabato 25 Aprile 2026
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Serie A, oggi Bologna-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 25 aprile, i giallorossi saranno impegnati in trasferta al Dall’Ara contro il Bologna (sfida visibile in tv e streaming), in una delle sfide della 34esima giornata di campionato. La squadra di Italiano arriva al match dopo il ko contro la Juve, mentre i giallorossi hanno pareggiato contro l’Atalanta nell’ultimo turno e vanno a caccia di punti pesanti per cercare di rientrare nella corsa Champions. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Roma, in campo oggi alle 18:  

BOLOGNA (4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All.: Italiano 

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini 

La partita Bologna-Roma, valida per la 34esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva, in diretta e in streaming, da Dazn. 

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