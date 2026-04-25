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sabato 25 Aprile 2026
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Parma-Pisa 1-0, decide Elphege e gialloblu salvi

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Parma supera 1-0 il Pisa al Tardini, oggi sabato 25 aprile, ed è aritmeticamente salvo. A decidere la sfida a favore dei gialloblu Elphege all’82’ che porta la squadra di Cuesta a 42 punti. Ormai quasi retrocesso il Pisa, rimasto fermo a 18 punti a quattro giornate dal termine della stagione e potrebbe essere ufficialmente in Serie B questa sera in caso di successo del Lecce sul Verona. Il Parma tornerà in campo domenica 3 maggio, al Meazza, contro l’Inter che potrebbe già essere Campione d’Italia, mentre i toscani giocheranno venerdì 1° maggio in casa contro il Lecce. 

Il Pisa ha provato a vincere la sfida andando vicino al vantaggio nel primo tempo, addirittura colpendo due volte i legni. Nella ripresa ci ha provato Meister, ma poi il Parma grazie anche ai cambi di Cuesta ha trovato l’assist di Sorensen per Elphege e il gol che decide la gara con l’uomo del momento. 

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